Confesercenti: Lorieri responsabile per Massa

Ora è arrivata anche l’ufficialità dopo l’assemblea elettiva: Daniele Lorieri, titolare del negozio La Corte del Vino a Ronchi e presidente del Ccn di Ronchi, è stato eletto presidente della Confesercenti Massa. "Ringrazio tutti gli associati per la fiducia – ha commentato a caldo Lorieri –. Metterò tutta la mia passione e l’impegno per far sì che la nostra ripartenza sia la più veloce possibile. Ci aspetta un lavoro di sintesi e sinergia tra i vari comparti del territorio, finalizzato a rinvigorire il rapporto con le istituzioni e ridare slancio alle politiche turistiche e commerciali di Massa, supportando e ricostruendo un dialogo costruttivo con l’amministrazione per la risoluzione di problematiche diventate urgenti. Siamo una bella squadra pronta ad assistere le imprese non solo a livello sindacale ma anche con i servizi nella nostra nuova sede provinciale di via Massa Avenza 22, al Centro direzionale Le Torri". "Lorieri è la persona giusta per guidare un’area strategica per Confesercenti Toscana – dice il responsabile provinciale Adriano Rapaioli –. E guidare un’associazione che deve anche mettere in campo progetti di promozione in grado di offrire nuove opportunità alla città attraendo nuovi clienti". Il nuovo presidente sarà presentato nell’assemblea pubblica del 2 ottobre alla presenza del presidente regionale Nico Gronchi e dell’assessore regionale Leonardo Marras.