Conferita la cittadinanza onoraria al generale Paolo Guzzoletti

Una cerimonia importante quella che si è svolta nella mattinata di ieri nel salone di rappresentanza del Museo degli Agostiniani di Fivizzano in cui l’amministrazione comunale ha insignito della cittadinanza benemerita il Generale di Brigata Paolo Guzzoletti, alpino della valorosa “Julia“.

Una vita spesa soprattutto in operazioni di pace sotto l’egida dell’Onu, in zone di conflitti etnici ed in teatri di guerre, come in Afghanistan e in Kosovo. Durante la cerimonia, sono stati ricordati tutti i Caduti, alpini e non, in Russia con un minuto di silenzio e la recita della “Preghiera dell’Alpino“ da parte di Piergiorgio Belloni, speaker della manifestazione, che ha poi presentato il Generale Guzzoletti illustrando il suo ricco curriculum di vita militare come soldato di pace. Il sindaco Giannetti nel contesto dell’evento ha fatto un omaggio floreale alla signora Elena Zannier, moglie dell’alto ufficiale e figlia del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Battista Zannier, alpino pluridecorato nelle campagne di Grecia, Albania e Russia.

"Era tenente aiutante maggiore del Battaglione “L’Aquila“ – ha ricordato Belloni – distrutto al quadrivio insanguinato di Selenyi Jar, poi catturato e imprigionato per 4 anni in un campo di prigionia nell’ex Urss."

Roberto Oligeri