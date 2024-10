Conferenza itinerante con la Pro loco

Doppio appuntamento della Pro loco Bedizzano che prosegue con gli eventi per animare il paese. Si parte sabato alle 16 in piazza della Costituzione con una conferenza itinerante realizzata in collaborazione con l’Accademia Albericiana sul rapporto dei Malaspina e della corte con il paese. Questo sodalizio ha lasciato tracce di edifici, chiese e monumenti di grande valore storico e culturale. A parlarne sarà il professor Davide Lambruschi. Domenica 20 ottobre sono invece in programma e su prenotazione il pranzo e la merenda d’autunno, con caldarroste, castagnacci e tantialtri prodotti del periodo. L’incasso dell’evento sarà utilizzato per la potatura, gli innesti, piantare nuovi castagni e la pulizia del castagneto del Vignale a cui i residenti tengono con particolare attenzione.