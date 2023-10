Conferenza dei servizi di area vasta alla Imm

Venerdì (dalle 8,30 alle 14) a Carrarafiere si terrà la Conferenza dei servizi della Asl. Si parlerà dello stato di salute della sanità e del conseguente impatto sociale post Covid. Dopo i saluti della sindaca Serena Arrighi, del presidente della Conferenza dei sindaci Sergio Di Maio e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sarà la volta della direttrice generale della Asl Maria Letizia Casani, che con il suo intervento metterà in evidenza la necessità di fare sistema per consolidare i servizi sanitari e socio sanitari. Ospite d’eccezione Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, con l’intervento ’La cultura sanitaria: realtà, criticità e proposte per la difesa del sistema sanitario pubblico’. Per le 11 è prevista una tavola rotonda sulle nuove sfide della Asl, alla quale parteciperanno il direttore sanitario Giacomo Corsini, il direttore ammnistrativo Gabriele Morotti, la direttrice dei servizi sociali Laura Guerrini e la presidente del Comitato di partecipazione Maria Lina Cosimi. Le conclusioni sono affidate a Simone Bezzini, assessore regionale al diritto alla salute e a Serena Spinelli, assessora regionale alle politiche sociali e all’integrazione socio sanitaria. La giornata sarà coordinata da Francesco Bellomo, della direzione aziendale.