Condannato ex dirigente sportivo

Condannato a 5 anni e 10 mesi di carcere Salvatore Righi che, nell’estate del 2007, prese la società bianconera con Nicola Ferrara. Napoletano, stabilitosi a Roma, è stato condannato per bancarotta. A Massa Righi ci restò poco. Dopo la presentazione al teatrino dei Servi e le parole di collaborazione con Ferrara, tra i due soci ci furono delle grandi liti , fino al divorzio davanti a un notaio di Milano. Le prime discussioni durante il mercato estivo, quando era il momento di tirare fuori i soldi. Righi voleva allestire uno squadrone, Ferrara voleva far quadrare i conti. Colui che è il fondatore della catena ‘Ciro Pizza’ è in carcere dal 2021 dopo la condanna a 11 anni e 8 mesi per riciclaggio di soldi sporchi per la camorra. Il tribunale di Pisa ha anche disposto la condanna di 4 anni, sempre per bancarotta, al cugino Espedito Parisi, campano residente a Tirrenia. Parisi è uscito indenne dalle accuse di riciclaggio. Disposta la restituzione di quattro società sequestrate nel 2014 e intestate a Parisi e ai suoi familiari. L’inchiesta risale al 2010. I sequestri avevano riguardato a San Giuliano il ristorante-pizzeria Salustri, gestito dalla Gbr, a Marina di Pisa il ristorante L’imbarcadero gestito da Elleci, i ristorante Antico Vicoletto gestito da Alma e L’Arciere. Tutte attività che nel tempo sono state affidate dall’amministratore giudiziario a imprenditori totalmente estranei all’inchiesta.