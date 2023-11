Concorso nell’Esercito per 28 nuovi sottotenenti Il Ministero della Difesa ha aperto un bando di concorso per 28 sottotenenti in servizio permanente. Prove di preselezione, scritta, cultura tecnico-professionale, accertamenti sanitari e attitudinali. Domanda entro il 9 dicembre su https://concorsi.difesa.it.