Concorso dialettale letterario

Nell’ambito di ’Torano notte e giorno’, sarà organizzato anche quest’anno il premio in dialetto. Organizzato dal Comitato Pro Torano nell’ambito della 26esima rassegna dal 25 luglio al 13 agosto. Quest’anno il regolamento prevede la partecipazione al premio di due sezioni. Si partecipa inviando le poesia, in dialetto a tema libero, e ogni autore potrà inviare fino ad un massimo di tre testi scritti in dialetto per ogni sezione. La sezione A è riservata ad alunni e studenti delle scuole del comprensorio carrarese di qualunque grado. I partecipanti autorizzano il Comitato “Pro Torano” alla pubblicazio ne di una eventuale antologia del premio, senza nulla pretendere, i diritti delle opere restano, comunque, di proprietà dei singoli autori. I manoscritti che partecipano al concorso non saranno restituiti. Si partecipa con cinque copie, gli elaborati, inediti e anonimi, dovranno essere inseriti in un plico. All’interno del plico una busta sigillata con originale dell’opera, nome , cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, luogo, data e firma del partecipante, con dichiarazione che la presente opera dal titolo è frutto del personale ingenio. Nel caso di minori dovrà essere firmata dal genitore o tutore legale. Il tutto inviato per posta o brevi manu all’indirizzo Libreria Baini-via Verdi, 2 -54033, Carrara(Ms). Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 maggio. Per la sezione B il termine è il 20 giugno. La premiazione si svolgerà a Torano martedì 30 luglio alle 20 dietro il sagrato della Chiesa, nell’aia di “Pipin” e, si inizierà con la lettura delle poesie, si procederà poi alla consegna di attestati e premi. Per informazioni, tel. 349 7321323.