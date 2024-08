Concerto in piazza di Tommaso Novi

Tommaso Novi (nella foto) in concerto sabato alle 21,30 al Palco della Musica a Carrara. Le note d’autore e il cantautorato sono i protagonisti dei concerti in piazza Gramsci a Carrara, ingresso libero, organizzati dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Domani è la volta di Tommaso Novi che presenta ‘Fischiando la storia della mia vita’. Con il gruppo I Gatti Mézzi, Tommaso Novi ha realizzato sei produzioni discografiche, più di 700 concerti, una tournée in Canada, concerti a Parigi e Bruxelles. Originario di Pisa, compositore, musicista e musicoterapista, si forma in pianoforte e composizione. Detiene una cattedra di Fischio Musicale (l’unica ufficiale in Europa) alla scuola Bonamici di Pisa. Ha vinto, tra gli altri, un Premio Ciampi e un Premio Barezzi. Ha collaborato con Dario Fo, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Gipi, Ascanio Celestini, Bandabardò, Bobo Rondelli e The Zen Circus.

Sabato 31 agosto Maurizio Fabrizio chiude la rassegna musicale, presentando tanti successi sanremesi ne ‘L’arte dell’incontro’. Sul palco, ad accompagnare l’artista, l’attrice e cantante Katia Astarita.