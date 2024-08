Con-Vivere, spazio agli studenti. Incontri e premiazioni con le scuole

CARRARA

Le scuole e gli studenti sono fra i protagonisti anche di questa XIX edizione di Con-Vivere dedicato al Cambiamento. La sinergia fra il festival e il mondo dell’istruzione grazie alla collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale e al patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale è diventata negli anni sempre più stretta. Primo appuntamento giovedì 5 settembre alle 20 in piazza Alberica con la performance ‘Fatto da noi. Moda Einaudi resort apuane’, una sfilata degli abiti creati dagli studenti dell’istituto di istruzione superiore Einaudi di Carrara. Venerdì 6 due iniziative in calendario. La prima alle 18 con l’inaugurazione dell’installazione audiovisiva e fotografica ‘Carrara Comunità Artistica’. Il Liceo Artistico si apre per raccontare i suoi 74 anni di vita, esplorati e ritessuti. A cura di Spazi Fotografici in collaborazione con Contatto Radio - Popolare Network, e ad Archivio di Stato di Massa. Alle 20 si va a tavola nel giardino di Palazzo Binelli con l’ormai tradizionale rassegna ‘Parole e cucina’. Studenti e insegnanti dell’istituto alberghiero Pacinotti-Belmesseri di Bagnone e l’Associazione Comunità del cibo di crinale presenteranno ‘Il pane dei poveri. La rivoluzione della castagna’. A seguire degustazione gratuita. Si va quindi a sabato 7 settembre. Alle 17 il Palco della Musica ospita il festival delle scuole con la seconda edizione del concorso su ‘Il cambiamento che vorrei’. Evento in collaborazione con Ufficio Scolastico e assessorato alla Cultura. Presenta Aurora Baccioli della Consulta provinciale degli studenti. E’ prevista la premiazione del concorso rivolto alle superiori e la presentazione di TrasFormare, progetto per contrastare gli stereotipi di genere e l’hate speech che ha visto protagonista il liceo ’Gentileschi’. Alle 20,30 si torna a Palazzo Binelli per ‘Parole e Cucina’, stavolta con ‘Chimica in cucina’ a cura dell’alberghiero ’Minuto’ di Marina di Massa. Domenica 8 settembre a Palazzo Binelli ‘DisperAzione – Non uno di meno’ a cura di Comitato I Care con la collaborazione di Commissione Regionale Pari Opportunità. Partecipano il vescovo Mario Vaccari, Marta Castagna, dirigente Ufficio Scolastico Regionale, Fabio Celi, docente di Psicologia, Mirella Cocchi, presidente Anspi San Luca. Poi il terzo e ultimo appuntamento con ‘Parole e cucina’ ancora nel giardino di Palazzo Binelli e sempre a cura dell’istituto ’Minuto’ di Massa alle 20.30. Si parla di tradizione e gourmet e delle evoluzioni artistiche dei piatti.