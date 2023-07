Con la mountain bike precipita in un dirupo sotto gli occhi del figlio, paura per un turista

Filattiera (Massa Carrara), 23 luglio 2023 – Si è addentrato con la sua mountain bike per un’escursione ieri mattina nel sentiero più impervio dell’itinerario ciclabile che conduce dai Prati di Logarghena al rifugio Mattei, a oltre mille metri di altitudine nel Comune di Filattiera.

L’uomo, un turista francese sulla settantina, su quel tratto impervio ha perso il controllo della bike ed è caduto in un dirupo sotto gli occhi del figlio. Il giovane, malgrado la paura, ha subito lanciato l’allarme. Molto complicato l’intervento di recupero del ciclista.

Attraverso la strada stretta e sterrata, tra pendii e scarpate, sono giunti sul posto l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Pontremoli. I sanitari hanno subito intuito che il trasporto in ambulanza sarebbe stato complicato ed hanno quindi attivato l’elisoccorso. Dopo essere stato spinalizzato e messo in sicurezza, l’uomo è stato caricato su Pegaso. Trasportato in codice giallo a Cisanello per trauma cranico, lussatura della spalla e contusioni diffuse, è stato affidato alla competenza neochirurgica. Le sue condizioni non sono gravi.

Un secondo intervento di Pegaso 3 è scattato verso le 15 a Vinca per un uomo caduto mentre camminava con un amico. Forse per un colpo di calore, è scivolato precipitando per 5 metri dal bordo strada. L’uomo è stato trasportato in codice rosso per trauma cranico commotivo che gli ha causato temporanea perdita di memoria. Non è in pericolo di vita. Anche in questo caso si è trattato di un intervento non semplice che ha costretto l’atterraggio dell’elisoccorso nel vicino campo sportivo di Monzone.

Michela Carlotti