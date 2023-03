Lettera del segretario, tsunami in Comune a Carrara. Nel mirino i dipendenti

Il Comune di Carrara al centro di uno tsunami sindacale

Carrara, 26 marzo 2023 - Per colpa di dirigenti, di personale che si sposta, chiede trasferimenti, assenze prolungate per malattia e permessi previsti dal contratto, il nuovo segretario generale dice di non riuscire a svolgere il mandato dato dalla sindaca. Il nuovo segretario generale di palazzo civico, Corrado Grimaldi, a cui Serena Arrighi ha attribuito la direzione della struttura organizzativa sostiene che "le risorse umane dello staff, si sono rivelate insufficienti allo scopo, sia oggettivamente, sia in relazione agli standard funzionali soggettivi del segretario". Così una lettera di sette pagine in cui il segretario scrive a cinque dipendenti interessati da "comportamenti inadempienti" e considerati l’anello che interromperebbe la catena dei servizi, e per conoscenza alla sindaca, al presidene del cosiglio comunale Cristiano Bottici, a tre dirigenti e alle rsu aziendali. Tanto è bastato che a palazzo la lettera innescasse una miccia di maldipancia e di critiche nei confronti del segretario con più di uno dei dipedenti interessati che avrebbe già fatto un primo passaggio dall’avvocato. In sostanza Grimaldi si lamenta che "subito prima dell’insediamento una risorsa è stata trasferita ad altro ente per mobilità e dopo solo alcuni giorni dall’insediamento l’unica funzionaria titolare di posizione organizzativa si è assentata (e lo...