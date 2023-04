Compleanno della polizia Al motto ’Esserci sempre’

La polizia festeggia il suo compleanno. Domani in tutta Italia sarà celebrato il 171° anniversario della fondazione della polizia di Stato ispirato al tema ’Esserci sempre’. La questura ha scelto di celebrare l’anniversario in piazza Aranci, luogo simbolo e cuore pulsante della nostra città. La cerimonia, prevista alle 10, si comporrà di una fase istituzionale dedicata alle autorità e alla premiazione dei poliziotti che, con la loro professionalità ed impegno costante, si sono particolarmente distinti nel difficile mestiere di garantire sicurezza.

Come cornice al palco installato in piazza Aranci, sarà realizzato il ’Villaggio della polizia di Stato’ con la presenza di una serie di stand: della polizia scientifica con macchinari per rilevamento di impronte e kit per il primo sopralluogo sulla scena del crimine; della polizia postale e ferroviaria, con distribuzione di materiale informativo e proiezione di video per quanto di specifica competenza; della polizia stradale con annessa area- giochi per più piccoli: verrà allestita, infatti, una mini pista che i bambini potranno percorrere con macchine elettriche, ricevendo un attestato di partecipazione al “corso di guida sicura” e un percorso con annessi occhiali che simulano una guida in stato di ebbrezza e le insidie ad essa sottese.

Ovviamente, ad arricchire la scenografia della piazza, saranno presenti gli auto e moto-veicoli istituzionali in dotazione alla polizia di Stato che potranno essere osservate da vicino da grandi e piccini. All’interno dell’adiacente Palazzo Ducale, altresì, verrà allestita una mostra di documenti e divise di rilievo storico e proiettato un filmato raffigurante le immagini salienti di ciascun ufficio della Questura, per valorizzare l’impegno profuso nel corso dell’anno da ogni singolo reparto della Polizia di Stato per garantire la sicurezza sul territorio provinciale. Insomma, una festa per grandi e piccoli, alla quale la popolazione tutta è invitata a partecipare, un modo concreto per far sentire la vicinanza di tutta la comunità a chi garantisce la sicurezza per tutti.