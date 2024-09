Come cambiano anche gli istituti della Lunigiana

Ci sono poi gli istituti della Lunigiana. "Ad Aulla – prosegue il presidente Lorenzetti – al liceo Leopardi di Aulla sono a termine gli interventi Pnrr sulla copertura. A Villafranca sono in corso due interventi sempre del Pnrr, uno per la realizzazione di una nuova palestra che sono attualmente in corso, così come i lavori per il completamento dell’ultimo lotto. A Pontremoli anche per l’Istituto Pacinotti Belmesseri ci sono due interventi Pnrr: uno che ha riguardato la copertura e che sono terminati. Questo intervento ha eliminato tutte le infiltrazioni che hanno portato alla chiusura del secondo piano. Il secondo intervento, la realizzazione della nuova palestra, prevede la demolizione dell’esistente palestra, lavori ancora in corso. Sull’Istituto partiranno anche i lavori per la messa in sicurezza del secondo piano attraverso risorse da parte del Comune ottenute attraverso un finanziamento e in piccola parte anche della Provincia con risorse proprie. A Fivizzano sono ripresi i lavori alla realizzazione del nuovo Polo scolastico".