Comano vince la Giostra dei Comuni di Massa Carrara: Trionfo di Giacomo Poli

Il Comune di Comano vince la ’Giostra dei 100 Castelli della Lunigiana Storica’. Va al Comune di... casa la 1° edizione della Quintana Cybea provinciale che si è corsa nell’Arena di Comano Cavalli. Il cavaliere vittorioso è Giacomo Poli Barberis, detto “Principe”, che ha corso in sella a Wimpi Quarter horse di 12 anni e che aveva come palafrenire Pietro Cenci. Diciassette i Comuni in gara, quanto quelli della provincia. Dopo le prime due tornate alla finale accedevano i primi cinque della classifica parziale: Casola con Tommaso Andreani, Filattieria con Roberto Spadoni, Montignoso con Nicola Radicchi, Podenzana con Simore Seri e Comano con Giacomo Poli. Le due tornate della finale hanno visto prevalere Comano con un tempo totale di 91“19 contro il 93“13 di Podenzana, 99“50 di Montignoso, 119“19 di Casola e 152“54 di Filattiera. Per Giacomo Poli un ’cappotto’ personale poiché in precedenza, nel pomeriggio, aveva vinto anche la Quintana Cybea dei borghi di Massa rappresentando il borgo dell’Arancio. La premiazione è stata fatta dal sindaco di Comano, Antonio Maffei, e dal presidente dell’Associazione Ducato di Massa, Luigi Badiali, che hanno consegnato al vincitore il Palio dipinto da Daniele Terzoni.