Collaboratore terza area I requisiti per la domanda

L’Accademia di Belle Arti di Carrara ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la costituzione di una graduatoria di Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, relativamente al profilo professionale di Collaboratore area terza. La graduatoria potrà essere utilizzata per contratti a tempo determinato in regime di tempo pieno per posti vacanti o disponibili. Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, non è previsto limite di età, è richiesto il possesso di una laurea triennale. Le domande di partecipazione vanno presentate sul Portale del Reclutamento InPa, https:www.inpa.gov.it#bandi-avvisi. L’Accademia di Belle Arti di Carrara si riserva la facoltà di procedere ad eventuale preselezione, tenuto conto dell’elevato numero delle domande pervenute, superiore alle 30. La selezione prevede una prova scritta su conoscenze relative al diritto amministrativo, pubblica amministrazioni, istituzioni Afam e la conoscenza della lingua inglese tecnica e una successiva prova orale. Informazioni: https:www.accademiacarrara.it