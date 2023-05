Cofrancesco e Benedetti invitano all’astensionismo

"Leggere che i vertici regionali e nazionali di Fratelli d’Italia tendono la mano ad un sindaco sfiduciato è veramente incomprensibile". Ad intervenire è Antonio Cofrancesco di Massa Futura. "Sono veramente contrariato da quello che sta accadendo in queste ultime ore dove sembrerebbe che una forza politica di centro destra tende la mano ad un candidato che si dice di cdx ma non l’ho è, basta guardare il risultato della lista Persiani sindaco per accorgersi la provenienza dei primi 5 che hanno ottenuto il 40 per cento dei voti dell’intera lista. Invitiamo chi ha votato al primo turno Massa Futura, di non votare al ballottaggio Francesco Persiani". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Stefano Benedetti, ex presidente del consiglio comunale, fuori da tutto. "Se vincerà Persiani gli elettori di centrodestra saranno traditi nei loro obiettivi e nelle loro idee, poichè l’amministrazione , nonché il consiglio, saranno condizionati fortemente da ’compagni’ e ’compagnucci’. ’Massa città nuova’, chiede di astenersi o non votare Persiani".