Cofrancesco deluso Massa futura si astiene

Antonio Cofrancesco riconosce la sconfitta, ma ha almeno la soddisfazione di essersi portato a casa 307 preferenze con la lista Massa Futura (complessivamente 592 voti). "Posso dire che personalmente è un risultato che mi soddisfa in maniera personale. Sicuramente, per quello che riguarda la fase 2, il nostro appoggio non sarà quello di appoggiare il sindaco uscente Francesco Persiani: non diamo indicazioni su chi appoggiare, Massa futura si astiene da qualsiasi indicazione di voto. Tornando all’anali del voto, credo che ci sia un dato strano: dove il sindaco Persiani ha fallito con le sue decisioni politiche ha vinto su tutte le sezioni. Sinceramente non so cosa il cittadino sia andato a votare: a Marina di Massa, chi abbiamo incontrato era contrario alle politiche di Persiani, poi l’hanno votato tutti. Un po’ di rimpianto c’è, ma guardiamo avanti e ci portiamo a casa questo risultato come lista".