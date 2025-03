Cna potenzia l’organico. Quattro posti di lavoro

Cna Massa Carrara prosegue nel percorso di crescita e potenziamento dell’organico offrendo quattro nuove opportunità di lavoro per professionisti qualificati e giovani talenti interessati a sviluppare la propria carriera nei settori amministrativo, tecnico e commerciale.

Le figure ricercate, che andranno a ricoprire posizioni e incarichi nelle sedi di Massa, Carrara e Aulla, sono: un esperto contabile diplomato in ragioneria o laureato in economia con esperienza lavorativa in studi ragionieri e commercialisti o presso altri Caf; un impiegato tecnico della prevenzione e sicurezza preferibilmente laureato in scienze della prevenzione o ingegneria ambientale, oltre ad avere una conoscenza approfondita delle normative di salute e sicurezza sul lavoro; un operatore per il settore rifiuti da impiegare in gestione e controllo dei formulari di identificazione rifiuto (Fir); un consulente commerciale del credito per l’area della Lunigiana con conoscenze finanziarie ed economiche.

Le persone interessate possono inviare il curriculum a [email protected].