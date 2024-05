"Civici davvero, senza appoggi". Sanità, viabilità e sicurezza le priorità di Michele Ottolini

Tre candidati a sindaco e tre liste di aspiranti consiglieri tra cui i meno di mille votanti di Casola potranno scegliere la futura guida del Comune. Anche Michele Ottolini ha presentato nei giorni scorsi la sua candidatura e la sua squadra nella sala consiliare di Casola. Originario di Genova ma oramai da 27 anni residente a Casola e con entrambi i genitori casolini, Michele Ottolini, oggi in pensione, per 41 anni ha prestato servizio tra le stazioni della polizia locale di Genova, Ameglia e come già detto Santo Stefano Magra dove è stato vice comandante. Ha una lunga esperienza politica: per dieci anni è stato segretario del Partito Democratico, per un decennio ha ricoperto il ruolo di consigliere di opposizione a Casola, per cinque anni è stato consigliere nella Comunità Montana per la quale per un biennio ha ricoperto anche la carica di assessore a turismo, sport e cultura.

"La mia lista civica – ha spiegato Ottolini – ha come simbolo la statua stele, simbolo del nostro territorio e del popolo dell’Alta Aulella. E’ una lista con candidati che sono di libera espressione e che non dipendono da nessun partito, come nessun partito sostiene la nostra lista". Il programma di Ottolini e dei suoi candidati vede in primo piano sanità, viabilità e l’attuazione di un nuovo piano di protezione civile. "Penso sia necessario dotare ogni nostra frazione di un defibrillatore e di insegnare ai suoi abitanti l’uso di questo attrezzo che è di fondamentale importanza soprattutto in un territorio come il nostro" dice.

La viabilità è al centro di tutti e tre i programmi ma Ottolini porta in primo piano il tema dei camion: "Il transito continuo dei camion condiziona la vita dei residenti, con la ferrovia chiusa tutti i mezzi pesanti diretti a Sassuolo passano sul nostro territorio e, oltre a creare enorme disagio dal punto di vista del traffico, costituiscono anche un enorme problema di inquinamento". Altri punti al centro del programma della lista di Ottolini sono il decoro urbano, la rivalutazione del turismo e dell’agricoltura.

"Per dare nuovo lustro al turismo nel nostro territorio sarà fondamentale tenere un adeguato decoro urbano ma anche riaprire il museo che per Casola è un grande punto di forza ma, oltre a ciò, si dovrà ridare lustro a due importanti Pievi, quelle di Codiponte e di Offiano, senza sottovalutare i prodotti gastronomici presenti nel nostro territorio che dovranno essere messi in primo piano".

Michele Ottolini ha presentato quindi i candidati, ognuno di loro ha parlato e si è presentato al pubblico. I candidati consiglieri della lista “Popolo dell’alta valle Aulella” sono: Bruno Gervasi, Fausto Rovetti, Emanuele Poletti, Maria La Salandra, Santino Lombardi, Giorgio Ficco, Angelo Folegnani e Angelo Tongiani.

Sebastiano Mazzoni