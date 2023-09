Città resiliente e sviluppo: convegno a Massa per World Habitat Day

“Per la città resiliente - World Habitat Day” è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal comitato Nuovi Paesaggi Urbani il 2 ottobre alle 17 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale. La città resiliente è il tema di quest’anno scelto dalle Nazioni Unite per la Giornata mondiale dell’habitat che si celebra il primo ottobre. Lo scopo della giornata è promuovere una riflessione sullo stato delle città nel mondo e sul diritto fondamentale di ogni cittadino a un’abitazione sicura. La celebrazione è significativa per ricordare a ciascun abitante della Terra il suo potere e la sua responsabilità nel determinare il futuro della città in cui vive. Città resiliente ossia come nicchia ecologica umana, che riesca a riannodare le dinamiche di sviluppo e progresso oggi separate dalle disuguaglianze, dove la cittadinanza si rende custode di tutto il territorio e non solo dell’urbano.

Il tema sarà approfondito con i contributi di Anna Marson, professoressa Ordinaria di Pianificazione del Territorio alla Iuav di Venezia, Alessandro Genovesi (segretario generale Fillea Cgil), Erika Capasso, delegata del sindaco di Bologna su svariate problematiche sociali e abitative. Co-promuovono e aderiscono LegAmbiente, Cai Massa ‘Elso Biagi’, Assiolo, Italia Nostra Massa-Montignoso, Pastorale Sociale del Lavoro (Diocesi Massa Carrara-Pontremoli), Circolo Briciole, Apuamater, Friday for Future Massa.