Città curata e più pulita, in campo i cittadini

La collaborazione ‘civica’ alla cura e alla pulizia della città è uno degli elementi chiave per poter arrivare a garantire un minio decoro un po’ dappertutto e soprattutto in periferia ce ne sarebbe bisogno. Troppo spesso assistiamo a vere e proprie discariche abusive a cielo aperto oltre a una incuria dilagante. Nel tempo sono state molte le forme adottate dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle che prevedono sgravi o agevolazioni sulle imposte locali. A fare da ‘apripista’ per iniziative simili a Massa c’è la proposta fatta dall’associazione Valore Ambiente Urbano di via Giovanni Pascoli che ha chiesto al Comune di poter attivare, in questo caso a titolo gratuito, una collaborazione che preveda una serie di azioni continuative finalizzate a migliorare lo stato igienico-ambientale delle aree insistenti su alcune strade pubbliche: via Enrico Fermi, via Giovanni Pascoli e via Benedetto Croce.

Le azioni che metteranno in campo ‘urbano’ i volontari dell’associazione sono la cura dei cigli stradali e dei marciapiedi mediante la raccolta di rifiuti, fogliame e sfalcio di erbe infestanti; la cura di tombini e caditoie mediante attività di monitoraggio, la pulitura e la stasatura; gli interventi di manutenzione delle aiuole e delle alberature presenti; la rimozione dei cestini portarifiuti esistenti e l’installazione di nuovi cestini, in numero adeguato.

Dopo una verifica tecnica sul posto con i dipendenti degli uffici di palazzo civico, è arrivato il via libera formale dato che "l’iniziativa in questione è meritevole di accoglimento in quanto è finalizzata alla valorizzazione, cura e decoro di beni cittadini, ai fini del miglioramento della qualità della vita all’interno del territorio comunale" e rientra inoltre all’interno di un documento di cui il Comune si è dotato già dal 2019, ossia il Regolamento di cittadinanza attiva e beni comuni. A ogni modo le potature di siepi e alberature dovranno essere concordate con il Comune.