Cinque nuovi edifici immersi nel verde

Ma come sarà il nuovo Barsanti? Sarà una struttura immersa nel verde su un’area che per quasi due parti su tre sarà destinata a parco urbano. L’intervento previsto sul sistema di edifici attuali consiste nella demolizione integrale di tutte le strutture esistenti, aule e laboratori, fino a liberare l’intero lotto per una superficie complessiva di 10.600 metri quadrati. In sostituzione saranno realizzati cinque edifici. Quattro saranno a finalità didattiche, ciascuno composto da tre aule al primo livello e tre laboratori al piano terra. Il quinto è lo spazio amministrativo e gestionale, più grande e diverso dagli altri: prevede uffici, alcuni laboratori, la biblioteca e l’auditorium da 200 posti. Il sistema di edifici occupa molto meno superficie del lotto, che per quasi due terzi sarà impegnato da un parco urbano di circa 7000 mq, con oltre 150 tra essenze arboree e piante tappezzanti, chiare nel fogliame e nel tronco, tali da creare un ambiente naturale luminoso e semplice. Le tecnologie di realizzazione previste sono particolarmente attente alla sostenibilità ambientale, con l’uso di materiali eco-efficienti, produzione di energia in fotovoltaico sulle coperture, senza dispersione di risorse nell’ambiente, e il recupero della risorsa acqua meteorica.