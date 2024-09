Cinema Megan Ria al Festival di Venezia

Una stella apuana sul red carpet del Festival del cinema di Venezia. Megan Ria, talentuosa ballerina e artista massese, ha vissuto la magia della passerella a fianco di volti del cinema e dello spettacolo che hanno presentato i loro lavori cinematografici. Megan Ria ha sfilato per la casa di prodotti di bellezza Kerastase con un outfit che ne esaltava la bellezza ed eleganza.

In coppia con Maddalena Svevi ’Le ballerine’ hai vissuto l’avventura di Pechino Express dimostrando una maturità e una sportività fuori dal comune

"Pechino è stata un’esperienza bellissima, forse una delle più belle della mia vita. Lì hanno un’educazione alla vita completamente diversa da quella occidentale e sono grata di esserne stata parte. Sicuramente il viaggio è stato intenso a livello psico fisico, senza telefono e con orari molto impegnativi ma di quei luoghi porterò sempre nel cuore ogni sensazione".

Cosa hai fatto dopo Pechino?

"Ho avuto la fortuna di essere chiamata per far parte del corpo di ballo di Marco Mengoni a Sanremo ed è stato emozionante salire sul palco in diretta davanti a tutta Italia. Successivamente ho fatto Fashion Week Milano Moda sia maschile che femminile. Ho avuto modo di partecipare a tante sfilate come ospite e talent: entusiasmante".

Poi che strada hai intrapreso?

"E’ arrivata la proposta di far parte del tour di Sfera Ebbasta. Tutto bellissimo, soprattutto nella data sold out (due spettacoli) con oltre 80mila persone a San Siro. Ballare davanti a tutta quella gente è stato unico. Poi c’è stata anche la serata alla Red Valley con 30mila spettatori. Per questo ringrazio chi mi ha supportato, mia madre Linda, il mio insegnate e la mia città Massa che mi sostiene per ogni traguardo che riesco a raggiungere".

E poi il red carpet...

"Sono stata invitata a sfilare al Festival del cinema di Venezia. E’ stato qualcosa di magico, dalla preparazione all’hotel Excelsior accanto a star di Hollywood. E’ stato qualcosa di incredibile specie per la presentazione del film di Pedro Almodóvar, “The room next door“. Una pellicola super emozionante e sono stata fortunatissima a vederlo in anteprima con il regista e le attrici protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore presenti in sala. Alla fine del film ci sono stati 17 minuti di applausi e mi si sono riempiti gli occhi di lacrime".

Cosa c’è nel prossimo futuro?

"Il mio obiettivo da adesso in poi e continuare a fare il mio lavoro impegnandomi sempre al massimo mettendoci sempre amore. Ho diversi progetti, ma sono molto scaramantica e preferisco tenerli per me. Tempo al tempo, lavorerò sodo, il resto verrà da sé". Insomma, ci sono mille interrogativi: ’Amici’ con la De Filippi, magari, oppure qualcosa di nuovo in Rai. Vedremo. C’è molto all’orizzonte per la talentuosa artista massese.

Vittoria Bertelloni