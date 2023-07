Cinema in riva al mare Scatta una rassegna sul rispetto e l’inclusione

La magia del cinema sotto le stelle prende vita in riva al mare nei Comuni di Montignoso e Carrara grazie alla collaborazione tra le due amministrazioni che hanno dato vita alla rassegna cinematografica “Io, l’Altro”. Con la direzione artistica di Francesco Menconi, questa rassegna offre un’esperienza cinematografica unica, proponendo proiezioni all’aperto che si terranno alle 21.30 presso la “Green Beach” del Cinquale e la spiaggia comnale “La Rotonda” di Marina di Carrara. L’ingresso è gratuito. “Io, l’Altro” è un’occasione imperdibile per immergersi nell’affascinante mondo del cinema con film che celebrano l’accettazione e il rispetto. "Sono contento che il progetto abbia preso un largo respiro con l’adesione quest’anno anche del Comune di Carrara – commenta Menconi – un progetto che in tutti questi anni ha avuto un grande riscontro da parte del pubblico grazie alle proiezione di film impegnativi e di qualità che offrono spunti di riflessione per grandi e piccini".

L’inaugurazione del calendario è prevista per lunedì a Cinquale con la proiezione di “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì. Mercoledì 19 luglio a Marina di Carrara sarà il turno di “Chiamami col tuo nome “ di Luca Guadagnino, quindi lunedì 31 luglio “Kiki, consegne a domicilio” di Hayao Miyazahi a Cinquale, per poi tornare a Marina di Carrara mercoledì 2 agosto con la proiezione di “Laputa, Castello nel cielo” di Hayao Miyazahi. Lunedì 7 agosto ultimo appuntamento alla Green Beach con “Cafarnao” di Nadine Labaki e finale della rassegna al La Rotonda con “Il diritto di contare” di Theodore Melfi.

"Dopo la pausa dello scorso anno riparte la rassegna estiva cinematografica con la sua 4ª edizione – interviene la delegata a cultura e turismo di Montignoso Eleonora Petracci –. Il tema dell’inclusione e del rispetto per l’altro è come sempre il filo conduttore della rassegna, tra le proposte anche un film d’animazione per i più piccoli, offrendo così loro un’opportunità di intrattenimento e aggregazione. L’inclusione è un valore fondamentale che promuove la diversità, la tolleranza e l’accettazione di tutte le persone, indipendentemente delle loro differenze, non a caso la proiezione dei film avverrà nella nostra Green Beach, la nostra spiaggia inclusiva. Sono dispiaciuta che per impedimenti legati alle elezioni amministrative quest’anno il Comune di Massa non potrà partecipare al progetto ma conto nell’adesione per la prossima edizione". Grande soddisfazione anche da parte dell’assessora del Comune di Carrara Lara Benfatto: "Attraverso il cinema possiamo trasmettere messaggi di comprensione, empatia e rispetto verso gli altri. La rassegna offre un’opportunità unica di raccontare storie coinvolgenti che mettono in evidenza l’importanza dell’inclusione nella nostra società".