Cinema Garibaldi rinnova con un nuovo schermo grazie all'investimento del Comune

Il Cinema Garibaldi in via Verdi si è rifatto il look grazie a un investimento di oltre 30mila euro messo a disposizione del Comune per offrire ai tantissimi appassionati di cinema che frequentano la sala cittadina la possibilità di assistere alle proiezioni su un nuovo schermo con elevati standard di qualità. "Uno schermo di qualità per un cinema di qualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -. Si è trattato di un intervento che abbiamo fortemente voluto e che ci ha consentito di migliorare sensibilmente la qualità delle proiezioni e con essa l’esperienza degli spettatori. Sappiamo bene quanto il cinema sia importante per tanti appassionati e non solo, per questo ci siamo impegnati a effettuare tutti i lavori, in accordo con il gestore, senza interrompere le proiezioni o chiudere la sala".

"Voglio ringraziare l’amministrazione per il nuovo schermo panoramico e le nuove vetrine esterne da parte – dice Silvano Andreini della Società An.Co snc cui è affidata la gestione del cinema di proprietà comunale -. Con grande piacere abbiamo accolto la volontà di realizzare questo progetto di rinnovo che permette a questa sala storica di essere all’altezza dei migliori standard insieme ad una programmazione di qualità a cui teniamo molto insieme ai nostri clienti spettatori. Lo schermo appare come un prezioso pezzo di arredo in stile minimalista, incorniciato dal sipario in tutta la sua apertura, con il colore bianco latte che fa risaltare i colori delle proiezioni con una illuminazione laser. La condivisione dei progetti con l’amministrazione prima della loro esecuzione è uno dei punti forza del nostro programma e questo ci fa piacere. Siamo contenti di questo e accogliamo a braccia aperte questo nuovo modo di vedere i film al Garibaldi, a partire dalla bellissima programmazione natalizia. Ci tengo infine a ringraziare i tecnici del montaggio effettuato da Oldrati Fabrizio e RC montaggi di Roberto Cozzolino che ne ha anche curato il progetto".

Lo schermo è perforato per essere quanto più possibile trasparente al suono, è largo 8,5 metri ed alto 7. Il palco può essere facilmente liberato, avvolgendo lo schermo in meno di 2 minuti grazie alla motorizzazione installata sul graticcio’. Lo schermo si avvolge su un tubo in alluminio lungo 9 metri che viene fatto ruotare attraverso funi di acciaio certificate che si avvolgono sul tubo stesso e sulla puleggia a doppia scanalatura sull’argano.