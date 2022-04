Francesco Gabbani: "Ciao Carrara! Finalmente ritorno a casa"

Carrara, 24 aprile 2022 - "Ciao Carrara! Finalmente a casa". E la folla si infiamma per l’arrivo di Francesco Gabbani nella sua città. Hanno aspettato tanto in fila e alla fine sono stati ricompensati. Ieri pomeriggio il centro cittadino ha potuto salutare calorosamente uno dei suoi beniamini che, in occasione del lancio del nuovo album "Volevamo solo essere felici", ha trascorso qualche ora di relax in mezzo alla sua gente e ricevendo quel calore speciale di amici, conoscenti e soprattutto dei tanti fans accorsi per l’occasione. L’evento, organizzato da Sm comunicazione digitale e Mondadori Bookstore Carrara, prevedeva il firma copie del cantautore alle persone in fila. Non solo gli album tra gli oggetti da firmare ma tanti altri oggetti; c’è chi ad esempio ha portato con sé dei fiori, qualcun altro con dei disegni raffiguranti lo stesso Gabbani, cartoline, fotografie, libri e persino un cartonato a grandezza naturale. Diverse centinaia le persone in attesa dell’arrivo di Gabbani sul palco della musica di piazza D’Armi; in fila già dalle prime ore del mattino in modo da essere tra i primi a poter salutare Gabbani, o più semplicemente Francesco, come la maggior parte dei presenti ha continuato a chiamarlo durante il firma copie. Sì perché in città quando si parla di Francesco Gabbani è difficile trovare una voce fuori dal coro. Il cantautore è amato e ben voluto da tutti ed è un sentimento condiviso reciprocamente dallo stesso Gabbani, visibilmente emozionato e felice nel firmare la copia del suo album a chiunque gli sia apparso davanti. Prosegue dunque il momento magico dell’artista apuano, iniziato con lo show "Ci vuole un fiore" condotto sulle reti Rai insieme a Francesca Fialdini e proseguito con l’uscita del nuovo album. Quasi tutte le persone in piazza avevano in mano una copia del nuovo album e, anche per ...