Chiuso un tratto della Cisa per una frana

L’Anas ha chiuso la statale della Cisa per frane. Si sono aggravati i rischi di situazioni già critiche come i movimenti franosi che avevano già interessato nei giorni scorsi la carreggiata in località Righetto e nei pressi del ristorante Magnani. Anas aveva adottato la parzializzazione del traffico veicolare con senso unico alternato regolato da un semaforo. E nello stesso tempo ha chiesto alla Società Autostrada Ligure Toscana di non disporre chiusure programmate della propria viabilità. Il tratto chiuso è tra il km 51,9 e 52,800. Il maltempo ha continuato a imperversare sulla Lunigiana e la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l’allerta meteo arancione fino alle 18 di oggi. Il fiume Magra ha superato in tarda serata la seconda soglia a Villafranca.

Scuole chiuse a Pontremoli, Fivizzano, Aulla, Casola, Bagnone, Fosdinovo, Podenzana, Licciana, Villafranca e Tresana, Filattiera chiude impianti sportivi, cimiteri e centro di socializzazione di Caprio. Nubifragi e vento hanno infierito dal primo pomeriggio di ieri su un territorio già colpito dai temporali dei giorni scorsi con i corsi d’acqua che si sono gonfiati fino al livello di guardia. Al Centro operativo comunale di Pontremoli insediato all’Anas di Santa Giustina sono arrivate molte segnalazioni di cittadini soprattutto per la caduta piante sulle strade a Mignegno, Guinadi e sulla provinciale per il Passo del Brattello. E’ stata chiusa per due ore anche la strada che congiunge le frazioni di Grondola e Guinadi.

Nel territorio di Fivizzano si è creato un gruppo d’intervento che opera in sinergia costituito da Protezione civile Ser Fir Cb, Comune e carabinieri. Non c’è stato un minuto di tregua. A Vinca ben 3 frane con massi e la caduta di diversi alberi sulla provinciale; nella zona di Cariggio presso Monzone caduta di piante così come nei borghi di Monzone Alto, Tenerano e in località Acqua Nera. Sulla nazionale 63 del Passo del Cerreto, all’altezza di Soliera, sono crollate 4 piante sulla careggiata che hanno bloccato il traffico. Altri interventi sono stati eseguiti all’ingresso di Fivizzano, sempre per caduta d’alberi, a Sassalbo e alla Mulina di Equi.

A causa di numerosi guasti sulla rete di distribuzione si e verificata, nel Comune di Tresana, l’interruzione dell’energia elettrica per circa 2mila utenti. Le squadre dell’Enel sono subito intervenute. In tutta la Lunigiana nel pomeriggio 9 linee di media tensione erano fuori servizio per un totale di 6mila utenti senza energia elettrica. Rimane chiusa fino a lunedì il transito dei veicoli sulla strada provinciale 38 di Succisa a causa dello scalzamento della scarpata in prossimità di un ponte sul torrente Magriola, località Verbiola. Il collegamento con la frazione è consentito dalla comunale Montelungo Casa Rotelli-Succisa Pollina. Ancora chiuso Ponte della Cartiera nelle vicinanze dell’ospedale vecchio.

Natalino Benacci

Roberto Oligeri