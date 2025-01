Chiuso il ‘Market Sigma’ dei fratelli Iacovino

Il Market Sigma di Via Malaspina a Pontremoli ha chiuso definitivamente i battenti per San Silvestro. Aperto 42 anni fa, al piano terra di quello che un tempo era l’Albergo Principe, dai fratelli Fabio e Rosa Iacovino (nella foto) che ora hanno deciso di attaccare il grembiule al chiodo dopo una vita di lavoro, trascorsa non solo a vendere prodotti alimentari ma a trasformare ogni occasione in un momento speciale per la clientela. Il market era infatti stato pensato non solo come luogo commerciale ma anche punto di incontro dove i prodotti creano emozioni e fiducia. Fabio e Rosa Iacovino hanno tagliato l’ultima fetta di prosciutto crudo di Parma, per il quale il Market era famoso e poi battuto l’ultimo scontrino, non senza aver salutato gli affezionati clienti. Quarantadue anni e passa di commercio possono bastare e i due fratelli Iacovino sono riusciti ad essere competitivi con una grande distribuzione sempre più aggressiva. La notizia della chiusura era nell’aria da tempo.

"Tanti clienti ci sono venuti a salutare – raccontano Fabio e Rosa – sono facce che non dimenticheremo facilmente perché il rapporto era pressoché quotidiano. Abbiamo cercato di cedere la gestione del Market, ma non ci siamo riusciti. Il momento economico è complicato e anche la concorrenza. E’ stata una decisione di forza maggiore. Ci ha fatto piacere la vicinanza mostrata dalla gente. Significa che il nostro lavoro l’abbiamo svolto bene". Fabio e Rosa avevano sempre sperato di passare il testimone ad altri ma sono stati costretti a dire basta e, non senza tristezza, ad abbassare le saracinesche a fine anno. La chiusura del Market Sigma impoverisce anche il rione di San Pietro di cui era era un approdo di riferimento per la comunità. E verrà a mancare anche un servizio per gli studenti del vicino Istituto Belmesseri.

N.B.