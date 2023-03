Chi apre e chi chiude Romano, la sfida sul mare

di Alessandra Poggi

Pierluigi Lera storico macellaio di piazza delle Erbe va in pensione, e per non spegnere la luce mette in vendita il locale di piazza delle Erbe. Pierluigi originario di Livorno quella macelleria da ‘Piero e Larissa’ l’aveva aperta quarant’anni fa, ma adesso all’età di 77 anni vuole godersi la pensione. Chiudere baracca e burattini senza dare proseguo a una vita di sacrifici proprio non gli va giù. E così ha deciso di mettere in vendita il negozio con un bel pacchetto clienti e tanti ristoranti da rifornire. "Ho 77 anni – racconta Lera – e di lavorare non ne avrei più voglia. Mi piacerebbe che l’attività la prendesse qualche giovane e portasse avanti il nome storico della macelleria. Sarebbe un peccato spegnere una luce del centro storico. Se qualche giovane volesse investire sarei disponibile ad affiancarlo per qualche mese, per aiutarlo a capire come funziona il lavoro. La mia è un’attività avviata, sana e con tanti clienti, tra cui molti ristoranti".

Quello delle attività che chiudono per avanzati limiti di età dei titolari non è una novità, ed era stato messo in luce dallo studio dell’Isr della Camera di commercio. Uno studio che aveva proposto all’amministrazione di mettere in contatto le giovani leve con gli esercenti storici che avevano intenzione di chiudere, anche in considerazione del fatto che molti avevano espresso il desiderio di cedere l’attività o chiudere definitivamente. E se in centro città sta per chiudere un’attività, a Marina oggi alle 14,30 inaugura il ristorante ‘Acqua Marina’. Lo apre al bagno Roby l’imprenditore Romano Micheli, titolare del ristorante di carne e pasta fresca Ninin di Sarzana: "Lavoro nella ristorazione da anni e con Acqua Marina ho voluto spostarmi verso il mare, proprio sotto le Apuane – racconta Micheli –. Mi piaceva l’idea di proporre cucina di pesce visto che il Ninin di Sarzana è specializzato nei piatti di carne e pasta fresca. Pasta che verrà servita anche nel locale di Marina, come i nostri ravioli di pesce. Per adesso l’orario di apertura sarà tutti i giorni a pranzo e la sera nel fine settimana, e poi con l’inizio della stagione balneare apriremo a pranzo e a cena tutti i giorni".