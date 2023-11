Chef Bertagna sbarca su Antenna3 con “Cucina d’autore“

Un nuovo format televisivo che punta a mettere la cucina al centro e in modo particolare quella legata alla storia e alle tradizioni del territorio ligure apuano, che si estende da La Spezia fino ad arrivare al confine con la Versilia.

Si tratta di ‘Cucina d’autore – Storie di sapori’, un programma che va in onda a partire da questa settimana su Antenna 3 e che vede come protagonista davanti alla telecamera e dietro ai fornelli lo chef Massimiliano Bertagna, in arte Fishbone Chef, del ristorante ‘In terrazza Volpi’ del Bagno Sara a Poveromo. Le prime due puntate sono state già registrate e sono dedicate ai muscoli ripieni e ai taglierini con i fagioli.

"Il filo conduttore – spiega lo chef Massimiliano Bertagna – sono le ricette che legano questi territori. Al di là delle visioni campanilistiche, stiamo parlando di terre che distano fra loro al massimo in tutto 30 chilometri da Massa a La Spezia dove le famiglie si sono incrociate e ritrovate, portando le loro conoscenze enogastronomiche e mescolandole".

"Nelle ricette – sottolinea ancora lo chef Bertagna – ci sono sempre una serie di cenni storici che raccontano da dove nasce il piatto e se ci sono le varie differenze da una località all’altra le spieghiamo bene all’interno della ricetta, dandone tutte le eventuali variazioni e come si prepara. All’interno delle puntate ci saranno anche delle ricette mie che comunque fanno parte del territorio perché utilizzano prodotti tipici locali rielaborati".

La prima puntata andrà in onda nel pomeriggio di lunedì con inizio alle 19.30, prima del Tg. Poi sarà trasmessa la replica alle 23.30, dopo il Tg, e ancora il mattino successivo con inizio alle 9.45. Orari di replica tutti i giorni. La domenica segue una programmazione diversa.