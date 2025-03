Cgil, domani le assemblee sui referendum

Domani dalle 9.30 alla palestra della Comasca le assemblee generali della Cgil Massa Carrara e di tutte le categorie provinciali dell’organizzazione per lanciare la campagna referendaria. Le assemblee sono aperte alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

"I referendum - spiega Nicola Del Vecchio, segretario generale della Cgil di Massa Carrara (nella foto) - rappresentano lo strumento giusto per riconquistare i nostri diritti, per ricominciare a cambiare le cose e cominciare a costruire un’altra Italia basata sul rispetto della dignità delle persone che lavorano. Il “sì“ ai cinque referendum rappresentano anche la migliore risposta per ridare senso e valore al contenuto dell’articolo 1 della nostra Costituzione: “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Un’Italia che veda nella difesa e nella piena attuazione della Costituzione repubblicana e antifascista la via maestra per la crescita etica, morale e materiale dei suoi cittadini e delle sue cittadine e il miglior antidoto alle ripetute torsioni autoritarie cui è sottoposta dai ripetuti progetti eversivi da parte della destra al governo: da quello sul premierato, al ddl sicurezza, dall’attacco alla magistratura condotto attraverso la “riforma della giustizia” fino al tentativo per ora fallito, grazie alla Corte Costituzionale, di spaccare l’Italia con l’Autonomia Differenziata".

I cinque referendum "rappresentano, quindi, anche una enorme opportunità di far contare, attraverso il voto, la propria opinione – chiude Del Vecchio – una grande occasione di protagonismo soggettivo per milioni di persone che vogliono e possono cambiare in meglio la propria vita ed il mondo del lavoro, per se stessi e per gli altri".