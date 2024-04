Cerimonie, fiori e visite ai rifugi antiaerei

La manifestazione provinciale per il 79° anniversario della Liberazione si tiene oggi a Monti di Licciana Nardi, ritrovo alle 10 in piazza Martiri della libertà. Presenti con l’Anpi il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il Prefetto Guido Aprea, il sindaco Renzo Martelloni. Orazione di Carola Baruzzo, presidente del Museo audiovisivo della Resistenza. Stamani a Carrara verranno deposte corone in alcuni luoghi significativi. Si parte alle 9.15 da Battilana (lapide dei caduti alla ex scuola elementari), alle 10 ad Avenza (monumento ai partigiani) e alle 11 a Marina (lapide commemorativa alla scuola Giromini). Alle 11.45 a Carrara fiori alla lapide in ricordo di Oreste Emanuele Lori in via Sarteschi, alle 12 al cimitero di Marcognano fiori alla lapide a ricordo dei Caduti per la Libertà. A Gragnana alle 12.20 fiori alla lapide nei pressi dell’abitazione di Jacopo Lombardini. Oggi a Massa aperture straordinarie dei rifugi antiaerei: Martana dalle 16 alle 18, piazza Aranci dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domani alle 10 saranno ricordati a Borgo del Ponte: Eugenio Ceru caduto a 22 anni, il maresciallo dei carabinieri Andrea Marchini, Raffaele Vignali, fucilato dai fascisti l’11 agosto 1944, omaggio alla lapide ai caduti civili (Bombardamento a Santa Lucia). Sabato alle 10 ad Avenza sarà ricordato Ettore Teani, caduto il 14 aprile 1945; alle 11 a Castagnara Gino Armando Raffi, caduto il 28 ottobre 1944; alle 11.30 al Mirteto omaggio alle lapide ai partigianii; alle 12 a Castagnetola Umberto Della Bona, caduto il 6 aprile 1945.