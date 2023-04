Centrodestra Entrano in scena i big Persiani gioca la ’carta’ Salvini

Guidi ha attaccato con il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia, Persiani risponde con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Guerra tra titani nel centrodestra per stabilire il primato. Nelle scorse settimane erano giunti in città Stefano Donzelli, il deputato apuano Alessandro Amorese e la senatrice Donatella Campione con l’obiettivo di incoronare l’ex assessore ai Lavori pubblici come il vero candidato del centrodestra, quel Marco Guidi sostenuto anche dai Nuovi Socialisti, Massa futura e Noi moderati. Una grande folla accolse i big di Fratelli d’Italia davanti al teatro Guglielmi. E proprio in quel luogo, tradizionalmente vissuto per la cultura, si consumerà la riposta politica dell’ex vice sindaco al suo più acerrimo sfidante. Domenica alle 17 arriva il ministro Matteo Salvini, che incontrerà il candidato sindaco Francesco Persiani. A darne notizia il commissario provinciale e comunale della Lega Nicola Pieruccini e Eleonora Cantoni.

"Sarà occasione – scrivono – per i cittadini massesi di assistere ad un’intervista doppia fra Matteo Salvini e Francesco Persiani per mettere in risalto l’impegno che entrambi hanno messo in campo a livello nazionale e comunale. Per la Lega non può esserci miglior modo per aprire la campagna elettorale e per trasmettere l’entusiasmo giusto a tutti i candidati consiglieri che hanno espresso la volontà di metterci la faccia per far sì che la Lega torni alla guida di Massa dopo 5 anni di buon governo al fianco di Francesco Persiani. La presenza di Matteo Salvini domenica ribadisce il sostegno a Persiani del segretario federale della Lega, già dimostrato pubblicamente nel novembre scorso, ed è la prova più evidente che la Lega è sempre stata fortemente convinta sulla ricandidatura di Persiani mostrandosi seria, coerente e fermamente convinta del progetto sposato nel 2018 che la ha portata a vincere il Comune per la prima volta in 70 anni: progetto che porterà avanti con ancora più determinazione, a testa alta, nel solo interesse della città, anche durante il PersianiBis".

E questo apre un altro inedito scenario: i piani alti del governo si erano promessi di non entrare nell’agone politico prima del ballottaggio. Ma con l’ingresso in campo di Salvini, non è da escludere che già in questa prima fase di battaglia politica che sfocerà nelle urne del 14 e 15 maggio, che anche la premier Giorgia Meloni possa arrivare a Massa per sostenere Guidi. Domenica saranno presentati anche i candidati per Persiani: la chiusura e successiva presentazione delle liste in Comune è prevista sabato alle 12. C’è ancora chi è a caccia, tra tutti i partiti in campo, dell’ultima firma.