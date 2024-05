Centri estivi per i bambini. Iscrizioni al via

ll Comune intende garantire, durante il periodo estivo il sostegno alle famiglie residenti nel territorio comunale e in presenza di posti disponibili anche alle famiglie non residenti nel territorio comunale, provvedendo ad attivare i Centri Estivi comunali, con iscrizioni aperte fino al 10 giugno compreso. I centri estivi saranno garantiti dal primo luglio al 14 agosto, con orario 8-13 oppure 8-16.30. Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale tramite il portale dei "Servizi on line" del Comune di Massa. I centri saranno organizzati suddividendo i bambini/ragazzi in tre fasce di età: 3- 5 anni (1 educatore ogni 10 bambini), 6- 11 anni (1 educatore ogni 15 bambini), 12- 14 anni (1 educatore ogni 20 ragazzi). Le attività verranno gestite da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale del territorio e di comprovata esperienza nella conduzione di attività educative e ricreative a favore di minori, selezionate a seguito di avviso pubblico.

Ecco quali sono i centri: Coccinelle, scuola di Santa Lucia, per 85 bambini da 3 a 5 anni, e Centro Gabbiani, sempre scuola Santa Lucia, fino a 100 bambini da 6 a 11 anni, gestiti da Arci Cip e Ciop. Centro Scoiattoli, alla scuola Fucini, per bambini da 3 a 5 anni, gestito da Il Piccolo Principe Aps. Centro Marmotte, scuola Fucini, gestito da Associazione In Idee Nuove Aps, per 84 bambini da 6 a 11 anni. Centro Pesciolini, scuola materna di via Puliche, bambini da 3 a 5 anni, gestito da Afaph Odv. Centro Delfini, bambini da 6 a 11 anni, gestito da Afaph Odv. Centro Orche alla scuola media Don Milani, per ragazzi da 12 a 14 anni, gestito da Afaph Odv. Si precisa che ciascun Centro sarà attivato in presenza di almeno 15 minori, costituendo questo il numero minimo di iscritti affinché le attività dei Centri Estivi possano raggiungere gli obiettivi indicati. Il Centro Estivo rimarrà aperto anche il pomeriggio se saranno con almeno 15 minori.