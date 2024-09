Sono arrivate qualche centinaia di libri in dono alle scuole con il progetto“Aiutaci a crescere. Regalaci un Libro!” promosso dalle librerie Giunti al Punto su tutto il territorio nazionale, a cui il Comune di Massa con la biblioteca ‘Giampaoli’ aderisce per il quarto anno consecutivo. Per tutto il mese di agosto nelle Librerie Giunti al Punto di Massa, chiunque ha potuto acquistare libri, in piena libertà di scelta, da donare alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie acquistandoli in libreria. E le donazioni sono aumentate molto anche al nuovo punto vendita al centro commerciale ‘MariMonti’. A fine campagna, le librerie Giunti al Punto di Massa hanno consegnato i libri raccolti alla biblioteca che, a partire da fine novembre, li distribuirà alle scuole cittadine che ne abbiano fatto richiesta. Le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Massa, interessate ad arricchire le proprie biblioteche scolastiche, dovranno inviare un’email entro il 15 novembre a: [email protected] per iscriversi al progetto ed essere quindi destinatarie di una parte dei libri raccolti, indicando chiaramente i dati della scuola. Le campagne 2021-2023 hanno visto un notevole successo con la distribuzione alle scuole cittadine di centinaia di libri che hanno arricchito le biblioteche scolastiche già esistenti e anche quelle in fase di avvio. (Info: 0585 490543 /486/488/531)