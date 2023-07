Cena di gala per i 45 anni di Ant Performance con Cristel Cocchi

FosdiMASSA

Una cena-evento organizzata dalla delegazione di Massa-Carrara-Lucca-La Spezia per celebrare il 45° anniversario della nascita di Ant Italia onlus a Bologna grazie alla felice intuizione dell’oncologo Franco Pannuti e sostenere la ricerca. L’appuntamento è stasera, alle 20,30 alle Scuderie di Cocò in via Caniparola 7 a Fosdinovo. Durante la cena di gala si potrà assistere ad alcune performance artistiche come quelle di Cristel Cocchi, pole sport instructor e pole theater attitude, che si esibirà accompagnata al pianoforte da Viola Lazzini, e quella del musicista Ferdinando Tenerani che allieterà la serata con il suo magico sassofono. I vini sono donati dall’azienda Rubbiano, il dessert dall’associazione Cuochi Lucchesi. Per partecipare, oltre al dress code bianco, è richiesta un’offerta minima di 55 euro tramite bonifico. Info e prenotazioni: Ant 0585 040532; 340 1357550 [email protected]