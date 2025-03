Cecidomia dell’olivo: focus con gli esperti

Oggi alle 14.30 al Centro didattico Tiziano Mannoni di Filattiera un incontro dedicato alla cecidomia dell’olivo in merito alle pratiche messe in atto per fronteggiare l’invasione che ha messo a dura prova, e continua a farlo, la produzione d’olio di Lunigiana. L’evento rientra in un ciclo di incontri organizzati dal Distretto rurale e dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Interverranno il dottor Massimo Gragnani del servizio fitosanitario della Regione per fare un riassunto delle “Cose fatte e cose da fare“, e il professore Angelo Canale del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa. Sarà possibile seguire l’evento anche via streaming al link: https://meet.google.com/bne-kkbp-dsh