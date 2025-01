"C’è un lavoro di squadra"

Un lavoro di squadra che sta operando dalle prime ore dell’alba per eliminare il prima possibile l’emergenza ambientale sulla costa di Marina di Massa. Lo sottolinea il prefetto Guido Aprea, che fin dalle prime ore dell’emergenza ha presieduto la macchina dei soccorsi.

Anche se è ancora troppo presto per capire come sarà spostata la nave, il prefetto fa presente che "cosa assai rara" spiega, le forze dell’ordine stanno lavorando in squadra per velocizzare i tempi e permettere ai massesi di tornare a vedere il pontile di Marina di Massa senza il bisonte del mare, la nave incagliata, attaccato al pontile tanto amato dai cittadini e turisti.