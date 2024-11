C’è già atmosfera natalizia. Arriva il Bosco dei folletti

Sono gli elfi i primi ad arrivare nel centro storico di Massa, aspettando Babbo Natale. Domenica i bambini, muniti di una torcia, potranno visitare il nuovo Bosco dei Folletti, allestito in via Cairoli dalle 15.30 alle 19, che sarà aperto tutti i fine settimana fino al 22 dicembre. I più curiosi potranno entrare con un elfo in anteprima nell’accogliente Salotto di Mamma Natale in via Cavour. E, sempre domenica, accanto al boschetto di via Cairoli, torna anche la Fabbrica delle Trottole con l’Elfo Severino, dove si potrà assistere alla realizzazione dei giocattoli e, con un pochino di pazienza, portarsi a casa una trottola unica. Primo pomeriggio natalizio dunque domenica con i negozi aperti in attesa che Babbo Natale arrivi sabato 30. I commercianti hanno dedicato ore e giornate intere del loro tempo libero nel pensare e allestire il tutto. Poi finalmente i bambini potranno consegnare la loro letterina, salutare Mamma e Babbo Natale e quest’anno per la prima volta incontrare il Grinch brontolone nella sua Tana in via Ghirlanda. Dal 30 novembre molti laboratori e iniziative gratuite ideate e realizzate dai commercianti aderenti al Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere, in una serie di location natalizie dislocate nel centro: La Casa di Babbo Natale e L’Ufficio Postale degli Elfi in piazza Aranci nel Bosco Incantato e Il Salotto di Mamma Natale che, con Il Bosco dei Folletti e La Tana del Grinch, sono realizzati in fondi sfitti sparsi nel centro storico.

“I Luoghi del Natale” fanno parte del programma di “Massa Natale”, un alternarsi di appuntamenti che l’amministrazione Comunale di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Ccn “Massa da Vivere” hanno pensato per ricreare in città la magica atmosfera natalizia. "Tutti gli eventi e ingressi saranno gratuiti – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn Massa da Vivere –. Con l’aiuto di tanti volontari ci stiamo impegnando già da settimane nel curare ogni particolare. Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto nel progetto, associati, aziende, associazioni, amministrazione comunale, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera CommercioToscana Nord-Ovest“.