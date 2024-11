Castello, avanti tutta. Previsti ulteriori interventi ai lavori già programmati

Proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione del Castello Malaspina, un progetto reso possibile grazie ai fondi del Pnrr e all’importante intervento della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara. "Il Castello Malaspina – dice il sindaco Francesco Persiani che ha effettuato un sopralluogo proprio con la Soprintendenza – è un gioiello che rinasce per la nostra comunità. Il nostro obiettivo è restituire alla città un castello più bello, più funzionale e capace di esprimere appieno le sue potenzialità. Durante l’incontro di ieri con la Soprintendenza abbiamo concordato di integrare i lavori già programmati – tra cui il rifacimento del tetto, un nuovo impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi esterni e la riqualificazione di quelli verso il cortile interno, il restauro dei due pozzi e la valorizzazione della stanza di Alberico – con ulteriori interventi migliorativi. Vogliamo che il castello diventi non solo un simbolo della nostra storia, ma anche un polo museale di riferimento per cittadini e visitatori".

La fine dei lavori è prevista per marzo-aprile del prossimo anno (2025), mentre quelli della Soprintendenza si concluderanno a ottobre dello stesso anno. Ricordiamo che il finanziamento dei lavori del Comune, tramite Pnrr, è di circa 800mila euro, mentre quelli messi sul piatto dalla Soprintendenza, in accordo con il ministero della Cultura, arrivano a mezzo milione di euro. In tutto quindi 1,3 milioni. "Un traguardo importante per la nostra comunità – continua il sindaco – che presto potrà vivere e riscoprire questo luogo straordinario in tutta la sua bellezza e funzionalità. Il Castello Malaspina tornerà a essere un fiore all’occhiello per Massa, un punto d’incontro per la cultura, la storia e l’arte".