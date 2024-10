Castagna Bike, la carica dei 2mila. Viaggio alla scoperta del territorio

La prima giornata di Castagna Bike è andata. Ma oggi si replica. Fine settimana intenso, nel Comune di Villafranca e in quelli vicini, per la Castagna bike, l’evento di punta dell’autunno lunigianese che compie vent’anni. Ieri seicento appassionati di due ruote sono arrivati a Filetto per la partenza e si sono dedicati al percorso road e al gravel, immersi nel verde, tra borghi suggestivi e panorami mozzafiato. Oggi si replica con la Castagna Bike&Trail, che conserva il suo spirito di innovazione e ricerca, mantenendo attraverso immensi stimoli, la voglia di migliorare e offrire ai suoi iscritti, cicloturisti, trail runner, famiglie e appassionati di outdoor, ogni anno novità. In uno scenario bellissimo, come la Selva di Filetto, nel Comune di Villafranca. Gli iscritti che partiranno questa mattina sono oltre 1600, mille si dedicheranno al percorso in mountain bike, gli altri invece andranno a piedi, su sentieri e percorsi tracciati e puliti. Quattro i percorsi per le bici: quello corto, classico itinerario che porta i ciclisti attraverso l’affascinante territorio della Lunigiana, il primo vero assaggio di avventura in mountain bike per molti, il percorso medio che si snoda attraverso paesaggi mozzafiato e sentieri emozionanti, mantenendo l’adrenalina e il divertimento al massimo livello permettendo ai bikers più avanzati di affrontare tratti tecnici e divertenti. Ci sono poi il percorso lungo, concepito per regalare emozioni senza pari agli appassionati di mountain bike e infine il percorso E-Bike Expert, per soddisfare i ciclisti più esperti e appassionati di e-bike, dedicato a coloro che possiedono una mountain bike elettrica e ne fanno un utilizzo avanzato. Due invece i percorsi trail, 12 e 20 chilometri. La crescita dell’evento ha portato in questi anni a pensare Castagna Bike&Trail in maniere diverse, assecondando e integrando le varie mode che si sono presentate, dalle e-bike al gravel, combinando il tutto con la storia locale, la cucina e l’atmosfera unica della nostra vallata stretta tra le montagne. La Castagna Bike, lo ricordiamo, non è una gara, ma un’esperienza che celebra la bellezza dei paesaggi circostanti e il fascino della cultura locale. "La 20esima edizione – dicono gli organizzatori – è una grande opportunità per chi vuole vivere un weekend di sport a 360 gradi, con la possibilità di iscriversi a due manifestazioni. Senza dimenticare il ‘Castagna Party’, l’evento clou che conclude in modo memorabile la Castagna Bike. È un momento di festa e di celebrazione non solo per i partecipanti, ma anche per gli accompagnatori e per tutta la comunità che ha contribuito al successo dell’evento. È l’occasione perfetta per rilassarsi e divertirsi insieme dopo la fatica della gara".

Monica Leoncini