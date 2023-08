Castagna Bike in... volata ‘Biciclettate’ per tutti i gusti

Due giorni di sport e avventura per gli appassionati delle due ruote, il 7 e 8 ottobre, con la Castagna Bike Revolution. Mountain bike, ebike e gravel protagoniste del nuovo format che mira a includere la moltitudine di appassionati delle due ruote, insieme agli appassionati di Trail Running. Due giorni di full immersion in una manifestazione ricca di proposte per tutti, dai più piccoli ai più grandi e dai meno ai più esperti. Il sabato si parte con la “Garibbo Experience”, una giornata di riding con un grande interprete di ebike: massimo 20 gli iscritti, che potranno partecipare alla Castagna Bike del giorno dopo, con percorsi e atmosfera completamente diversi. Un gruppo ristretto studierà i vari tratti di un percorso disegnato dallo stesso Andrea Garibbo e da effettuare in ebike per rider esperti.

Altra novità è la Castagna Gravel: gli appassionati di gravel sabato 7 potranno scoprire il territorio in puro stile unsupported, con una traccia che verrà inviata agli iscritti da seguire per tutti i 60 chilometri. E anche loro potranno partecipare alla manifestazione della domenica scegliendo tra uno dei 4 percorsi mountain bike o i 3 della Castagna Trail. E saranno anche due giorni di festa e aggregazione sotto i castagni della Selva di Filetto, accompagnati dalla musica.