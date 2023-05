’Castagna bike’ fa centro Oltre 300 ciclisti in marcia

di Monica Leoncini

La pioggia non ferma gli appassionati di due ruote. Filetto domenica scorsa era colorata e rumorosa, per la presenza di oltre trecento ciclisti arrivati da tutta Italia per partecipare alla Castagna bike on the road, una cicloturistica su strada per scoprire l’altra faccia della Lunigiana. Dopo l’edizione test della Castagna Bike On The Road del 2022, è tornato l’evento cicloturistico per gli amanti delle ruote strette e del gusto, promosso da Due ruote e della Società ciclistica Villafranca. La Lunigiana ha accolto tanti appassionati di biciclette, dai più piccoli ai grandi, che nonostante la pioggia sono partiti assieme dal centro storco di Filetto, tra musica e applausi. Poi si sono distribuiti su diversi percorsi, attraversando borghi suggestivi, con ristori a base di prodotti tipici locali. I percorsi della Castagna Bike on the Road erano tre: corto, medio e lungo, per poter accontentare ogni tipologia di appassionato con diversi chilometraggi e livelli di difficoltà, ma le medesime opportunità di innamorarsi dei piatti della tradizione lunigianese. Tutti e tre gli itinerari hanno condiviso la partenza nel borgo medievale di Filetto e la prima tappa a Bagnone. A pedalate lente gli sportivi hanno osservato piacevolmente borghi e castelli e degustato specialità del luogo, come le tipiche focaccette.

Poi il rientro a Filetto, dove è stato servito il pranzo a base di panigacci di Podenzana, in una cornice suggestiva come quella dell’antico chiostro. "Con il recupero della cartellonistica sui percorsi - scrivono gli organizzatori in una nota -, cala il sipario sulla Castagna Bike on the road 2023. Grazie a tutti per aver partecipato alla prima edizione ufficiale della manifestazione, una bellissima pedalata insieme sulle meravigliose strade della nostra Lunigiana. Grazie davvero per essere stati con noi. A presto".