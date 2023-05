"Caso Canali: altro incarico a un amico"

La Lega all’attacco sulla nomina del professor Daniele Canali come esperto nella causa sull’enfiteusi perpetua mossa da alcuni industriali contro il Comune. "Il professor Canali è uno dei fedeli elettori della sindaca Serena Arrighi – scrive il commissario provinciale della Lega Nicola Pieruccini (nella foto) –, ed è stato nominato in qualità di ricercatore ed esperto di storia economico giuridica del marmo nella causa legata all’enfiteusi perpetua. Canali dovrà dimostrare che l’enfiteusi perpetua, quella avanzata sugli agri marmiferi dalla Fantiscritti Spa, dalla Ft Cave e dalla Figaia Cave in realtà non è supportata da alcun documento storico. Al momento dell’affidamento c’è da sottolineare che il dirigente Bruschi sosteneva che l’avvocato Rigacci fosse un ’grande esperto per competenza professionale e documentale’, ma guarda caso, dopo circa un mese, per favorire il buon andamento della causa, l’avvocato chiedeva a sorpresa un supporto storico-giuridico. Pertanto la sindaca ha subito pensato di affidare un incarico esterno ad idonea figura professionale, e chi meglio del suo sostenitore politico Daniele Canali per 4mila e 900 mila euro? Che tra l’altro pare avesse più volte manifestato interesse a svolgere attività del genere? Lega deve evidenziare che tra i tanti sprechi della Arrighi ci sono stati molti stanziamenti di risorse per consulenti e incarichi fiduciari, pienamente in linea con l’esponenziale aumento di figure peraltro ben retribuite, che sottraggono preziose risorse ai bisogni della nostra città. La Lega stigmatizza questi molteplici incarichi fiduciari che sono davvero diventati inammissibili e difficilmente conciliabili con il ruolo istituzionale della sindaca".