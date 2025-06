"Case popolari: assegnazioni nel mirino"

Il consigliere del gruppo misto Massimiliano Bernardi lamenta l’assegnazione di un alloggio popolare e minaccia di portare la questione in Commissione controllo e garanzia. "Si è verificata l’assegnazione di un alloggio popolare a una famiglia al centunesimo posto della graduatoria che ha superato chi era in settantaseiesima posizione - scrive Bernardi -. Si tratta di una madre con due figli minori che aveva ricevuto un alloggio con una sola camera. A distanza di poco tempo era stato assegnato un altro alloggio, più ampio di due camere a una famiglia con due figli che si trovava in settantaseiesima posizione. A logica chi è più in alto in graduatoria ha diritto prioritario a un alloggio adeguato. Questa non è una banale distrazione è una violazione delle regole - prosegue il consigliere -. La legge parla chiaro e dice che l’assegnazione degli alloggi deve avvenire nel rispetto della graduatoria definitiva e sulla base della tipologia del nucleo familiare, privilegiando la congruità tra dimensioni dell’alloggio e composizione del nucleo. Ma la legge dice anche che l’ente gestore ha l’obbligo di motivare ogni eventuale assegnazione fuori ordine, previa disponibilità di alloggi idonei - va avanti Bernardi -. Nel nostro caso non solo l’ordine è stato invertito, ma non risulta alcuna motivazione che giustifichi questa disparità. La verità è che questi episodi si stanno moltiplicando, e ogni volta che si chiede un chiarimento formale, la risposta della dirigente è sempre la stessa, e cioè che è tutto regolare. Chiederò alla Commissione di controllo e garanzia di riunirsi prima di procedere con una denuncia alla Procura della Repubblica".