Cartellone con 20 eventi. Compleanno speciale per ’Gioca mistero’

Un cartellone con 20 eventi, uno speciale compleanno all’orizzonte e la consueta voglia di coinvolgere e stupire il pubblico. L’associazione che organizza e promuove eventi di teatro in giallo taglia infatti il traguardo dei 15 anni: è nata infatti nel 2010 a Camaiore, fondendo più anime. Ecco il cartellone estivo: “Chack si gira 2° edizione“ (7 giugno, evento di teatro itinerante) a Massa in collaborazione con il CCN Massa da Vivere; “17 Minuti all’ora zero“ (12 giugno, cena con delitto) all’osteria “I 3 compari, Massa; “Specchi infranti“ (19 giugno, cena con delitto) al Circolo Acsi “il Tino”, Massa; “Queens of crime“ (21 giugno, conferenza) alla Dickens Fellowship, Carrara; “Il talismano spezzato“ (22 giugno), ’escape castle’ alla Fortezza di Sarzanello, Sarzana; “Sul sentiero dei mattoni gialli“ (27 giugno, caccia al tesoro) a Marina di Massa per Lungomare da leggere; “Moll e Roxana“ (28 giugno), conferenza alla Dickens Fellowship, Carrara; “Memorie di sangue“ (3 luglio), cena con delitto all’osteria “I 3 compari“, Massa; “Corpo di mille focene“ (5 luglio), caccia al tesoro a Marina di Massa per la rassegna Palcoscenici Stellati; “Il pianto della sirena“ (11 luglio), passeggiata con delitto a Borgo del Ponte, Massa; “Delitto sulla quarta parete“ (13 luglio), passeggiata con delitto a San Carlo per la rassegna Palcoscenici stellati; “Nosferatu“ (17 luglio), performance teatrale a Palazzo Binelli, Carrara; “L’enigma Montessori“ (19 luglio), passeggiata con delitto medievale ad Avenza; “Il richiamo della luna piena“ (25 luglio), evento ’escape castle’ alla Fortezza di Sarzanello, Sarzana; “Il segreto del villaggio“ (2 agosto), caccia al tesoro a Ronchi per la rassegna Palcoscenici Stellati; “Il richiamo della luna piena“ (6 agosto) escape castle alla Fortezza di Sarzanello, Sarzana; “Signori, il delitto è servito“ (18 agosto) aperitivo con delitto nella sede di Gioca mistero a Massa; “Cocktail fatale“ (27 agosto) passeggiata con delitto in centro a Massa; “L’erede del tempo“ (29 agosto) passeggiata con delitto alla Fortezza di Sarzanello, Sarzana; “Il collezionista di volti“ (14 settembre) murder party in Versilia.

"L’evento del 18 agosto si svolgerà nella sede di via Bastione, segnerà l’inizio dei festeggiamenti per il 15° anno di attività, al via con il Murder party di settembre: un ritorno ai nostri primi giochi investigativi – spiega il presidente, Andrea Mosti – Sono felice dell’impegno, dedizione e passione con cui pubblico e associati si dedicano agli eventi di Gioca Mistero. Credo che il giallo, inteso come gioco tra pubblico, attori e scrittori sia esercizio mentale importante in cui si può sia divertire che spingere le persone a riflettere su temi importanti e sulla nostra umanità". Info 3495549536 e www.giocamistero.com, gli eventi saranno prenotabili da mercoledì.

