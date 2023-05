Carrione: torna la paura FdI chiede chiarimenti sulla messa in sicurezza Allarme ad Avenza

Rischio alluvioni, Fratelli d’Italia interviene sul degrado del Carrione. Il consigliere reginale Vittorio Fantozzi con il , il consigliere comunale Massimiliano Manuel, e il coordinatore Fdi di Carrara Lorenzo Baruzzo chiedono chiarimenti sull ostato della messa insicurezza del torrente.

"A che punto siamo con il piano di messa in sicurezza del Carrione? Il disastro dell’Emilia-Romagna ci spinge a rafforzare l’impegno per interventi straordinari sui fiumi e corsi d’acqua toscani. Carrara ha già avuto due devastanti alluvioni, Regione e Comune cosa stanno facendo?"

"Il disastro dell’Emilia-Romagna – scrivono i tre componenti del partito di Giorgia Meloni –, ma anche gli attuali gravi problemi che si registrano in Alto Mugello, ci spingono a rafforzare l’impegno per interventi straordinari sui fiumi e corsi d’acqua toscani. Non possiamo continuare a interessarci del territorio nella fase dell’emergenza, dobbiamo impiegare risorse ed energie nella prevenzione del dissesto idrogeologico e idraulico. Il Carrione necessita di essere ripulito più frequentemente da detriti galleggianti, rifiuti, rami, tronchi d’albero. Tutti oggetti che possono fare da tappo in caso di aumento del livello dell’acqua. Purtroppo – scrivono da Fratelli d’Italia –, nelle menti di tutti sono scolpite le terribili immagini del 2014 quando il Carrione ruppe gli argini inondando strade, abitazioni e e negozi. Pulizia dell’alveo e delle sponde del fiume, così come un rafforzamento degli argini perché i residenti hanno diritto a sentirsi sicuri". L’intervento di Fratelli d’Iitalia segue il servizio della Nazione sullo stato di degrado del torrente e sulla paura dei residenti che hanno lanciato l’allarme.