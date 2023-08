Carrarese, ora si fa sul serio Abbraccio di piazza ai gialloblù Le ambizioni di squadra e tifosi

Non poteva scegliere serata migliore l’ambiziosa Carrarese per presentarsi alla città. La concomitanza con l’iniziativa della “Notte Bianca“, che è stata allestita dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, ha reso ancor più vitale ed effervescente il centro cittadino. Tutte le viuzze erano animate e vestite a festa, gli esercizi commerciali aperti e tanti chioschi e fast food a stuzzicare ulteriormente l’appetito dei molti passanti. Nel centro storico c’erano i trampolieri e altre attrazioni a intrattenere sia grandi che piccini. Quest’ultimi in piazza Gramsci hanno trovato la loro piccola “Eldorado“ con tante giostre e giochi messi a disposizione.

Il clou della serata, poi, è stato lì, al centro di Piazza Alberica, dove il “cuore sportivo“ di Carrara ha pulsato veramente forte. La squadra azzurra ha ricevuto l’abbraccio del suo “popolo“, in particolare quello degli ultras della Curva Nord Lauro Perini sempre incessanti nei loro incitamenti. La presentazione è scivolata via piacevolmente, condotta con trasporto dalla giornalista Claudia Cella.

Sono saliti sul palco tutti i protagonisti – sia quelli sul campo che coloro i quali stanno dietro le quinte – di quella che si annuncia una stagione che porta con sé davvero tante aspettative. Forse mai come quest’anno, infatti, la proprietà ha allestito una formazione in grado di ambire alla serie B. Si sa, questa rimane una sorta di parola tabù ma sognare non costa nulla e stavolta è davvero più facile per gli sportivi apuani. Il sostegno alla società lo ha ribadito con la sua presenza la sindaca Serena Arrighi ma anche a parole, lasciandosi strappare dagli ultras la promessa di mettere mano il prossimo anno al rifacimento, tanto agognato, della curva. Un primo importante passo era già stato fatto dall’amministrazione con la riapertura della tribuna coperta. Questo consentirà di avere aperti tutti i settori dello stadio dei Marmi per la campagna abbonamenti, che sulle ali dello slogan “Ti porto via con me“ si aprirà ufficialmente nella giornata di oggi.

Col tagliando sarà possibile seguire tutte e 19 le gare interne della Carrarese nel girone B del campionato di serie C. Questo il listino prezzi: tribuna d’onore 500 euro, tribuna centrale 450 (ridotto 300), tribuna laterale 350 (ridotto 250), gradinata 150 (ridotto 115). Sono previste riduzioni, attraverso promozioni, per donne, over 75 e under 10. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti on line, collegandosi al portale www.etes.it o recandosi nei punti vendita cittadini abilitati etes (i soliti previsti per l’acquisto dei biglietti durante la stagione): Bar Tabacchi Gattini e Rivendita 62 in via Cavallotti, Bar jolly di via Don Minzoni, Rivendita Overfood di Via Genova, Tabacchi Grillo in Via Provinciale Avenza Sarzana.

Gianluca Bondielli