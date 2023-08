"Carrara: Piazza Nazioni Unite ridotta a discarica dopo il mercato"

Piazza Nazioni Unite a Marina di Carrara ridotta a una discarica a cielo aperto. Succede da inizio stagione ogni domenica sera al termine del mercato rionale estivo che interessa piazza Nazioni Unite e alcune strade del centro di Marina di Carrara. La denuncia arriva da alcuni residenti che lamentano mancanza di degrado in una zona centrale, frequentata da cittadini e turisti nel bel mezzo della stagione estiva, che sono costretti a girare tra ingenti quantità di rifiuti. I residenti puntano il dito sugli ambulanti che abbandonano i rifiuti a casaccio e un po’ per tutta la piazza, ma anche sull’amministrazione perché non ha mai pensato di fare una pulizia straordinaria post mercato.

Sacchetti, scatole di cartone, cartellini, grucce, insomma ogni domenica sera la piazza è invasa da tutto il materiale di risulta del mercato, a cui si va ad aggiungere la sporcizia varia in strada e in pineta abbandonata da quelli che frequentano il mercato, nonostante la presenza di numerosi cestini deputati al conferimento di carte, bicchieri di plastica, cicche e cartacce.

Una situazione che i residenti definiscono "intollerabile", e che si verifica in una zona centralissima in prossimità di bar e ristoranti che a quell’ora si apprestano a servire cene e aperitivi. Che il mercato crei disagi al decoro della piazza e alle attività presenti in zona lo hanno notato anche dall’amministrazione comunale, che adesso corrono ai ripari per risolvere il prima possibile il disagio, vista anche la presenza dei turisti.

"L’amministrazione comunale è a conoscenza del problema – spiegano da palazzo civico – e stiamo procedendo speditamente per risolvere il problema con una pulizia straordinaria della zona del mercato domenicale, già dalla prossima domenica".