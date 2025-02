Carrara, inaugurata la nuova piazzetta San Francesco

Carrara, 5 febbraio 2025 - Si chiama ‘Canto d’acqua’ e porta la firma di un artista prestigioso come Yoshin Ogata la grande scultura che da qualche settimana si trova sul vertice della piazzetta di fronte alla scalinata della chiesa di San Francesco e all’ingresso del mudaC. L’area pubblica è stata completamente rifatta e riqualificata e, tra alberi, arbusti ed essenze varie è stata posizionata l’opera del maestro giapponese da anni trapiantato all’ombra delle Apuane. Grazie a un investimento da poco più di 300mila euro interamente coperto con fondi comunali, una delle principali porte d’accesso alla città ha ora un aspetto completamente nuovo. Le aiuole sono state rifatte e si è creato così uno spazio interno più gradevole, fruibile e sicuro. La vecchia pavimentazione in mattonelle di cemento è stata sostituita con una una combinazione di pietra arenaria di 'Matraia' alternata a liste decorative in marmo bianco. C’è poi spazio per piante di bosso, olivi e acero rosso, sono stati infine realizzati dei passaggi pedonali rialzati per collegare la piazza con i marciapiedi di via San Francesco e di via Verdi. “Voglio anzitutto complimentarmi con gli uffici, con l’ingegner Giuseppe Marrani e con tutti i tecnici e gli operai che hanno realizzato questo lavoro. Questa piazza – sottolinea la sindaca Serena Arrighi – segna il primo passo per quella riqualificazione di Carrara Est che la città aspetta da anni. Nei prossimi mesi partiranno cantieri in molte delle strade vicine. L’intervento sarà diviso in due lotti: il primo prevederà il rifacimento dei marciapiedi nel tratto di via Cavour tra via del Cavatore e piazza XXVII Aprile, via Bartolini, via Cucchiari e via Buonarroti mentre con il secondo si interverrà invece su via Tacca, via Cattaneo e via Dell’Amico. Parallelamente entreranno nel vivo anche i cantieri per il restyling di tutta via Verdi e ancora dei marciapiedi di piazza Monzoni, via del Cavatore, via Solferino, via Chiesa, via Canova, via Sarteschi e via Monterosso”. “Oggi inauguriamo questa piazza, ma nel frattempo gli interventi che stanno andando avanti, sono in procinto di partire o, in alcuni casi, sono già quasi conclusi sono numerosi – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni -. La lista completa è davvero molto lunga, ma solo per fare qualche esempio possiamo citare l’allestimento della tendostruttura al campo dei Pini o ancora i nuovi pannelli per la recinzione del cantiere del Politeama in piazza Matteotti, al cantiere per la sistemazione del muro di Città Giardino’ all’incrocio tra viale Galilei e via Cavallotti o a quello per la messa in sicurezza di via Elisa. Abbiamo inoltre già aggiudicato l’intervento per la riapertura del sottopasso di Fossola e siamo in fase avanzata per l’assegnazione dei lavori di restauro della scuola ‘Giromini’. E’ questione di poco, infine, perché cominci l’installazione e la riqualificazione delle fermate del servizio pubblico locale”. Maurizio Costanzo